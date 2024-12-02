Культура

Декада инвалидов проходит в Псковском музее

В Псковском музее-заповеднике сегодня прошел день открытых дверей, приуроченный к Международному дню инвалидов, который с 1992 года ежегодно отмечается 3 декабря. В рамках мероприятия сотрудники музея подготовили особенную экскурсию для ребят из специальной коррекционной школы №2. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Мы побывали в экспозиции "Кабинет купца Поганкина" в Поганкиных палатах, где с детками познакомились с бытом довольно богатого псковского купца и узнали, что находилось в его кабинете. Важной частью экскурсии стало тактильное знакомство с уникальными печными изразцами палат XVII века и книгами из библиотеки псковского купца», – рассказала главный специалист «Музейного образовательного центра» Псковского музея Анна Егорова.

В ходе экскурсии участники также познакомились с устройством белокаменных палат XVII века и торговой деятельностью Сергея Поганкина. Ребята смогли увидеть и даже потрогать предметы, которые привозили и вывозили на продажу псковские купцы.

Напомним, что с 1 по 10 декабря Псковский музей принимает участие во Всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех!». В программе экскурсии, мастер-классы и интерактивные программы.