Культура

«Михайловское» приглашает псковичей на лекцию о «благородных курганах» Святогорья

Сотрудник Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», хранитель некрополя Ганнибалов и Пушкиных в Свято-Успенском Святогорском монастыре Андрей Васильев завтра, 5 декабря, прочтёт лекцию для жителей и гостей Пскова. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, встреча с хранителем состоится в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева (улица Труда, 20), пройдёт в рамках музейного проекта «Пушкин и его друзья». Называется она «Святогорская земля и древности края — их отражение в драме А. С. Пушкина "Борис Годунов"».

Павел Шиллинговский. Могила А. С. Пушкина (автолитография, 1924). Из фондов музея-заповедника

Разговор на музейной встрече пойдёт о святынях Псковской земли: о старинных городищах Савкиной горке и Ворониче, о сельском кладбище в Ворониче и, конечно, о знаменитом монастыре на Святой (Синичьей) горе. История псковской глубинки, где поэт не по своей воле «…провёл изгнанником два года незаметных», захватила и потрясла его. «Здешние "благородные курганы" (это выражение приятеля Николая Языкова) вдохновили Пушкина на создание драмы "Борис Годунов". Работая над своей "Комедией o настоящей беде Московскому государству, o царе Борисе и о Гришке Отрепьеве", поэт изучал "Историю государства Российского" Карамзина, старинные книги и рукописи в монастырской библиотеке», — рассказывает сотрудник «Михайловского».

На лекцию приглашаются псковичи и гости областного центра: специалисты туристического кластера, педагоги, студенты, школьники, а также все, кому интересна заявленная тема, кому небезразлична история России.

Начнут встречу в 12.00, уточнили в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».