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Культура

Юнармейцы приняли участие в историческом квесте Псковского музея

05.12.2024 16:24|ПсковКомментариев: 0

В среду, 4 декабря, юнармейцы отряда имени Героя России Сергея Самойлова приняли участие в историческом квесте, организованном Псковским музеем, под названием «Псков взят, но не сломлен!». В ходе мероприятия участники совершили интерактивное путешествие по истории Пскова в период Великой Отечественной войны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

В рамках проекта «Знамя Победы глазами юнармейцев» сотрудники музея провели квест, в ходе которого участники прошли путь от начала войны до героического освобождения Псковщины советскими войсками.

 

Отряд Юнармии, который активно участвует в творческих патриотических проектах, туристических походах по местам боевой славы и оказывает помощь ветеранам, заботится о захоронениях героев, стал победителем премии Движения Первых в номинации «Лучший отряд «Хранители истории», добавили в музее. 

Теги: #юнармия
Источник: Псковская Лента Новостей
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