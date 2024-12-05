Культура

Именины Деда Мороза приглашают отметить псковичей во Дворе Постникова

Псковский музей приглашает родителей с детьми принять участие в большом новогоднем празднике «Именины Деда Мороза, или Новому году быть!». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

В программе гостей ждут театрализованное представление с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных персонажей, экскурсия по выставке, посвященной традициям празднования Нового года в СССР, мастер-класс по созданию ватной ретро-игрушки, а также интерактивная программа, посвященная Рождеству Христову.

Мероприятие состоится в следующую субботу, 14 декабря, в 15:00 во Дворе Постникова.

Для записи на мероприятие необходимо позвонить по телефонам: +7 8112 331-390 (доб. 1), +7 8112 292-260.

Место проведения: Двор Постникова, улица Олега Кошевого, дом 2.