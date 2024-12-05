Культура

Порховский краеведческий музей отметил 105-летие

Порховский краеведческий музей отметил 105-летие со дня образования. В пятницу, 6 декабря, в учреждении прошел праздничный концерт с участием творческих коллективов Порховского муниципального округа. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области, поздравить работников музея с юбилеем учреждения в этот день пришли руководство и сотрудники администрации округа, школьники и местные жители.

Фотографии: Порховский краеведческий музей

Юбилейную дату Порховский краеведческий музей встретил обновленным. В этом году по президентскому национальному проекту «Культура» приобретено свыше 300 единиц нового оборудования. На эти цели из федерального бюджета выделено порядка 30 млн рублей. В учреждении обновлены центральная экспозиция, музей Воинской Славы, музеи Истории края, а также Дом ремесел. В помещениях установлены новые современные стенды, шкафы и витрины для музейных коллекций. Кроме того, закуплен и функционирует целый комплекс технических средств и мультимедиа-устройств. Это позволило внедрить в работу музея с посетителями новые интерактивные компоненты. Также благодаря нацпроекту музей обновил системы видеонаблюдения, пожарно-охранной сигнализации и климат-контроля.

Напомним, уездный музей в Порхове начал создаваться в 1918 году по инициативе энтузиастов и местной общественности, главным образом работников образования. Сначала в нем коллекционировали ценности из бывших дворянских усадеб. За годы существования музей располагался в разных зданиях: доме купца Зацкого, в зданиях Троицкого собора и Благовещенской церкви, в Порховской крепости.

За годы фашистской оккупации Порховский музей был разграблен, не сохранились даже документы. Экспозиции послевоенного музея состояли в основном из военных реликвий. Дальнейшее пополнение фонда музея продолжилось за счет большой переписки с порховичами, разбросанными по всему Советскому Союзу, а также работы в архивах музеев Пскова, Великих Лук, Ленинграда, Москвы и других городов.

В настоящее время в состав Порховского краеведческого музея входят четыре стационарных объекта: Дом ремесел, два музейных домика в крепости и выставочный зал в здании бывшего кинотеатра. В 2009 году в помещении музея на территории крепости открыт «Музей почты».

Сотрудники Порховского краеведческого музея занимаются научно-просветительской и исследовательской деятельностью, взаимодействуют с образовательными организациями муниципального округа.