Культура

Гостей Псковского музея призывают приносить с собой советские монеты

Присоединиться к акции «Живая память благодарных поколений» предлагают гостям Псковского музея-заповедника. Специальная колба для сбора советских монет в рамках всенародной акции установлена в фойе главного здания Псковского музея весной. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея, до заполнения колбы осталось совсем немного.

Фотографии: Псковский музей-заповедник

Из собранных со всей России и Белоруссии монет в Москве, Минске и Бресте будут выплавлены памятные знаки, посвященные подвигу советского народа в Великой Отечественной войне.

«До заполнения колбы осталось совсем немного. Приносите сохранившиеся монеты советской эпохи и становитесь создателями нового символа Дня Победы и единения народов России и Белоруссии на новом историческом этапе!» - призвали в музее.

Адрес: улица Некрасова, 7.