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На вес золота

07.12.2024 14:31|ПсковКомментариев: 0

По традиции в конце года у псковичей есть возможность первыми увидеть археологические находки полевого сезона-2024. Прежде, чем отправиться в фонды музея, уникальные артефакты становятся экспонатами временной выставки в Археологическом центре Псковской области.

Сколько находок обнаружили псковские археологи, какие открытия сделаны в этом сезоне и о чем могут рассказать специалистам вещи из прошлого, узнала Псковская Лента Новостей.

 

Семьсот находок

Выставка археологических находок из раскопов 2024 года размещается на втором этаже Археологического центра. «Порядка 3 тысяч находок мы обнаружили. Здесь показываем около 700 находок», - рассказала на церемонии открытия выставки директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова.

Выставочный зал оформлен фотографиями с раскопов, а сами находки занимают несколько витрин с экспонатами. Если идти слева направо, то в первой витрине - предметы, обнаруженные в раскопе у церкви Николы со Усохи. В том числе, целый клад монет.

Следующие две витрины представляют раскоп на улице Красноармейская набережная, 19а, где были обнаружены постройки XV-XVI вв. и много материала, который относится, как ко времени этих построек, так и к более позднему периоду.

Далее - витрины, посвященные раскопкам за пределами крепостных стен: на Плехановском посаде и на ул. Кузнецкой, где вместе с псковскими археологами работали коллеги из Института истории материальной культуры Санкт-Петербурга. В этой же части зала - большой керамический горшок. Предмет не был найден целым, но с ним уже поработали реставраторы, аккуратно склеив фрагменты изделия, найденные в раскопе на Плехановском посаде. Нашлось место на выставке и для шлаков железа, оставшихся от производственных комплексов XV-XVII веков.

В следующих витринах - большое количество индивидуальных находок из раскопов в Выбутах Псковского района и на поселении Горожане в Новосокольническом районе. В работе на этих объектах принимали участие волонтеры.

И последняя витрина - это артефакты из Печор у церкви Сорока мучеников Севастийских, с которого начался сезон в 2024 году. Раскопки проходили зимой, работа археологов была достаточно тяжелой. Но, благодаря ей, впервые удалось восстановить облик жителей Печор XVI - начала XVIII вв.

Руководитель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик поблагодарил археологов за работу. Он напомнил, что в этом году на территории региона было произведено восемь раскопов: пять - в Пскове и три - в области. «Общая площадь - почти три тысячи квадратных метров. Я не знаю, в каком еще регионе в этом году раскопали три тысячи квадратных метров. Если только в Крыму или в Москве», - заметил он.

Древлехранитель Псковской епархии отец Антоний напомнил о большой работе, которую археологи делают в рамках подготовки проектов АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» по реставрации памятников. «Особенно важны находки, сделанные в Печорах, рядом с храмом Сорока Севастийских мучеников - больше 400 захоронений, и множество других открытий, в том числе, у церкви Николы со Усохи. Радостно то, что археологи подтверждают, что церковь была неотъемлемо связана с бытом псковичей. Мы до сих пор стараемся быть друзьями, помощниками в деятельности и комитета по охране памятников, и археологов. Спасибо вам за такую замечательную выставку», - отметил он.

Клад монет

Подробности о представленных на выставке экспонатах рассказали руководители работ - специалисты Археологического центра. Например, много интересных открытий принесли раскопки у церкви Николы со Усохи, хотя они еще не завершены, и в следующем сезоне археологи планируют туда вернуться.

«Наши исследования посвящены обеспечению нужд реставрации. Внутри храма и за его пределами идет устройство новых коммуникаций и реконструкция. Общая площадь исследования составила порядка 700 кв. метров», - рассказал руководитель раскопа Александр Михайлов.

Что удалось выяснить? Во-первых, впервые были получены данные о первоначальной каменной церкви Николы со Усохи. «О строительстве этого храма упоминается в конце XIV века, и мы нашли отдельные его элементы. Располагался он немного в стороне от существующей церкви. Мы нашли штукатурку с фрагментами фресок. Теперь мы знаем, что первоначальный храм был расписан, там были фрески. Об этом раньше не знали ничего», - отметил Александр Михайлов.

Археологи обнаружили каменную ограду вокруг церкви, о которой сообщают псковские летописи. За стеной каменной ограды был открыт участок городской застройки XV-XVI столетия. В том числе, уличное замощение шириной 5 метров.

Еще одна находка, точного местоположения которой никто не знал, - храм Варвары Великомученицы со Усохи, который был построен в начале XV века, в конце XVIII столетия выведен за штат и в начале XIX века разобран. «Мы нашли участок аспиды, каменные полы и замечательный керамический лемех, который покрывал главку церкви», - сообщил археолог.

Исследование более раннего культурного слоя показало, что на этом месте в XI-XII веках был древнерусский могильник. Одно из женских погребений этого времени археологам удалось исследовать. Находки - бусы, арабские монеты, височные кольца - теперь стали экспонатами археологической выставки. Также в витрине присутствуют предметы, обнаруженные при исследовании участка кладбища, которое относится к раннему храму XIV века. Например, шумящие привески с бубенчиками - традиционный элемент женского убора в Пскове и Новгороде XVI-XV веков.

О других археологических находках полевого сезона 2024 читайте ЗДЕСЬ>>>

И самая яркая находка - богатая коллекция монет, в числе которых есть как денежные единицы Псковской республики, так и Дерптского епископства, а также несколько монет, чеканенных в Ревеле в начале XV века. «Нумизматическая коллекция очень обширная. Интересно, что почти нет монет XVII века. Зато представлен весь русский чекан с XV века до первой половины XX века», - рассказал Александр Михайлов.

Портрет печерянина

Возле витрины находок из Печерского раскопа - портреты двух мужчин. Такой облик жителей Печор XVI - начала XVIII веков восстановили ученые-антропологи. А материалами для исследований стали останки, обнаруженные археологами на некрополе церкви Сорока мучеников Севастийских.

«Археологические исследования проводились в ноябре 2023 по май 2024 года на прицерковном кладбище. Некрополь датируется серединой XVI - первой половиной XVIII века. Это первое городское кладбище Печор, которое никогда до этого не исследовалось, и единственное исследование населения города этого периода», - рассказала начальник полевой работы на раскопе Ирина Аракчеева.

Параллельно с археологами работали палеоантропологи. Им было передано более 450 костных останков. Такая выборка дает много информации о жителях Печор того периода: их возрасте, заболеваниях и т.д. «Но уникальность в том, что Печоры находятся не только территориально на границе, но и на стыке нескольких национальностей. Там присутствует и славянское, и финно-угорское, и эстонское, и латышское население. Это дает перекрестность в материальной культуре, они перенимают друг у друга элементы костюма, быта. Также это отражается на фенотипе человека, на их внешности», - пояснила археолог..

Из находок, которые обнаружены в могильнике, выделяются уникальные предметы, которых нет в славянских некрополях. Например, треугольная фибула - украшение, традиционное для балтийских народов. «Здесь такая фибула присутствует. Скорее всего, это крепление какой-то верхней одежды. Она достаточно крупная по размеру. Также найдены булавки, которые использовались для крепления лент к головному убору», - рассказала она.

Многие находки были обнаружены в слое глины. «Работа была кропотливая. Тем более, мы проводили раскопки в зимний период, и пришлось отогревать слой глины. Поэтому каждая находка была на вес золота», - отметила археолог.

История одного предмета

Как всегда, не обошлось без любопытных историй, которые археологам рассказали сами находки. Например, в витрине раскопа на Красноармей ской набережной - непримечательный камень с отверстием посередине. Однако, по мнению археологов, этому предмету несколько тысяч лет. В эпоху неолита это был каменный топор. А в XVIII-XIX веке он получил вторую жизнь и стал грузилом для рыбацких сетей.

«Житель Пскова нашел его и приспособил для того, чтобы привешивать на сети и ловить рыбу. А изначально это был инструмент «неолитического» человека», - пояснил руководитель раскопа Алексей Фисенко.

Кстати, по его словам, не обязательно, что нашедший камень пскович был рыбаком. «Рыболовство в промышленных масштабах - это сезонное занятие. Вряд ли это было основным видом его деятельности, но рыбу он ловил сетями», - сказал археолог.

На стенде раскопа также представлены характерные для того периода грузила из глины и известняка. «Небольшие керамические грузила использовались в сетях для бродов, возможно даже на реке Мирожка. А большие грузила - для снастей, которые применяли в более глубоководных водоемах», - рассказал археолог.

Также обращает на себя внимание несколько фотографий, на которых рядом с археологами их четвероногие «коллеги»: кот из полевого лагеря в Выбутах, которого кто-то оставил на парковке, и корги Боня - постоянный участник раскопок на поселении Горожане. «Это совершенно экспедиционный пес. Он с 2019 года, будучи щенком, с нами, и сейчас это один из символов горожанской экспедиции», - говорит о нем руководитель экспедиции Горожане Александр Михайлов.

Увидеть удивительные находки полевого сезона 2024 года и фотографии археологических работ можно с 9 по 17 декабря в «Археологическом центре Псковской области» по адресу: Псков, ул. Герцена, 1/1 (вход со стороны Троицкого моста).

Светлана Синцова

Фото Анны Тягуновой

Теги: #выставка #археологи #находки
Источник: Псковская Лента Новостей
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