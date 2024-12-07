Культура

Заслуженная артистка России исполнит романсы в Приказной палате Псковского кремля

Зимним вечером 2 января заслуженная артистка России Наталья Александрова исполнит в Псковском музее-заповеднике старинные и современные романсы, мелодии под гитару и другие знакомые и близкие сердцу песни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Площадкой проведения концерта станет белокаменная Приказная палата – единственная сохранившаяся в Пскове административная постройка XVII века.

«Голос Натальи Александровой и композиции в ее исполнении станут настоящим новогодним подарком для псковичей и гостей города», - отметили в музее.

Концерт начнется в 19.00 по адресу: улица Кремль, 4. Телефоны для записи: +7 (8112) 33-10-65.

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