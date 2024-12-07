Культура

Первый концерт эстрадно-джазового оркестра начался в Пскове

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Губернаторский эстрадно-джазовый оркестр дает первый концерт в Псковской филармонии сегодня, 8 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Полный зал посетителей собрал концерт-посвящение Муслиму Магомаеву с участием эстрадно-джазового оркестра Псковской области.

Музыканты из разных групп и коллективов, включая Губернаторский симфонический оркестр Псковской области и военный оркестр, представили яркую программу.

Отметим, что коллектив эстрадно-джазового концерта был в гостем квартирника ПЛН FM 22 ноября.