Культура

От эзоповых басен до «Онегина»: на фестивале «Пушкин. Михайловское» прошли первые конкурсные показы

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 8 декабря, в рамках III фестиваля анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» прошли первые конкурсные показы. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в Пушкинском заповеднике, который является инициатором проекта и одним из организаторов форума аниматоров, представляет главные площадки для этого события.

Встреча Резо Габриадзе и Александра Пушкина — кадр из конкурсного анимационного фильма «Ссылка».

Жюри фестиваля смогло оценить сегодня 24 из 39 заявленных в программе анимационных лент, от крошечного, двухминутного «Молочного казуса» по мотивам басни легендарного, жившего более чем за два с половиной тысячелетия до нас грека Эзопа до 16-минутной «Истории одного льва», поставленной по рассказу австрийского писателя-экспрессиониста Густава Майринка. Авторы представленных сегодня конкурсных работ обращались к самым разным литературным первоисточникам, от мифа о Персефоне до рукописных детских журналов советского времени. Пушкинская, михайловская тема ярко прозвучала в фильме по мотивам III главы «Евгения Онегина», которую поэт дописывал как раз здесь, в псковской глубинке, в своём родовом имении, а также в анимационной миниатюре «Ссылка» с посвящением: «Памяти Резо Габриадзе, героем которого был Пушкин».

Помимо конкурсных показов жители Святогорья и многочисленные гости Пушкинского Заповедника могли побывать сегодня на презентации двух проектов. Первый из них — «Отель “Онегин“» Ирины Евтеевой — известного режиссёра, обладателя «Серебряного льва» Венецианского кинофестиваля. Фильм, над которым она завершает сейчас работу, это фантазия на тему романа Пушкина и оперы Чайковского. По сюжету режиссёр-аниматор из Англии, но при этом «на четверть русский» приезжает в Россию снимать кукольный фильм об Александре Сергеевиче и оказывается в отеле, где живут только персонажи произведений Пушкина и где есть даже специальное пространство Пушкина, где «направо пойдёшь — опера, а налево — роман».

Темой другой презентации, которую провели сегодня в рамках фестиваля в музее-заповеднике «Михайловское», стал проект «Булгаковъ» Станислава Соколова.

По признанию известного режиссёра и художника-аниматора, автора знаменитой «Гофманиады», столь актуальная и востребованная сегодня булгаковская тема отчасти стала продолжением «темы Гофмана»: «… потому что всё, что происходило во времена Гофмана, в несколько таком искажённом варианте повторялось во времена Булгакова... И эти моменты «расчеловечивания», когда никто ничего не говорит, а только молчит в знак протеста, и Гофман, и Булгаков очень чётко чувствовали. И пытались как-то это преодолеть, примирить людей с реальностью с помощью юмора, с помощью отношения к этому как к естественному. Сами они, конечно, понимали, что это совершенно не естественно, но надеялись, что вот пройдёт какое-то время, люди станут более разумными, и, значит, наступит рай...».

Завтра, 9 декабря, добавили в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», жюри III фестиваля анимации и литературы завершит конкурсные просмотры. Кроме того, в программу этого дня включены специальный показ «Аниматанго Александра Храмцова», ретроспективные показы «Василий Ливанов. Самый, самый, самый...» и «В ритме Бориса Дёжкина» — всё в Научно-культурном центре музея-заповедника (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1). Ещё одно событие — творческая встреча с прозаиком и поэтом Кристиной Стрельниковой и с писателем, поэтом и драматургом Львом Яковлевым — состоится завтра в Острове. Подробнее об этом (время проведения, возрастные рекомендации для зрительской аудитории, проч.) — в полной программе фестиваля «Пушкин. Михайловское».

В Пушкинском Заповеднике напомнили, что вход на все фестивальные акции и события — свободный для всех желающих.