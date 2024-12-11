Культура

Псковский музей-заповедник опубликовал режим работы на новогодних праздниках

Псковский музей-заповедник опубликовал режим работы на новогодних праздниках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Фото: Псковский музей-заповедник

31 декабря:

Выходной день на следующих объектах: «Двор Постникова», «Палаты у Сокольей башни», музей-квартира В.И. Ленина, музей-квартира Ю.П. Спегальского, Спасо-Преображенский собор, музей-усадьба С.В. Ковалевской и музей-усадьба М.П. Мусоргского.

Остальные музейные объекты работают до 16:00. Кассы до 15:30. Вход на территорию Псковского кремля до 18:00. Кассы до 17:30.

1 января – выходной день, кроме Приказной палаты, Выставочного зала в Главном здании музея, а также Власьевской, Плоской, Варлаамовской, Высокой, Покровской башен. Время работы: с 12:00 до 18:00. Территория Псковского кремля будет работать с 10:00 до 20:00.

2-8 января:

Информационный центр Псковского кремля с 09:00 до 18:00;

Приказная палата с 10:00 до 18:00;

Поганкины палаты, Главное здание музея и Картинная галерея с 10:30 до 18:00;

«Палаты у Сокольей башни», Спасо-Преображенский собор, МК «Двор Постникова», музей-квартира Ю.П. Спегальского, музей-квартира В.И. Ленина с 11:00 до 18:00;

Музей истории города Печоры с 10:00 до 18:00;

Музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова с 10:00 до 16:00;

Музей-усадьба С.В. Ковалевской с 10:00 до 17:00;

Музей-усадьба М.П. Мусоргского с 09:00 до 17:00.

6 января Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря будет закрыт.

9 января – выходной день на всех объектах музея, кроме территории Псковского кремля (с 08:00 до 20:00) и Власьевской, Плоской, Варлаамовской, Высокой, Покровской башен (10:00 до 18:00).

Санитарный день переносится с 31 декабря (вторник) на 26 декабря (четверг), кроме Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря.