Культура

Культурное наследие в цифрах. ИНФОГРАФИКА

В Псковской области памятники архитектуры встречаются буквально на каждом шагу. Часть отреставрирована и радует псковичей и гостей региона, часть, к сожалению, находится в плачевном состоянии. Но работа по их сохранению и реставрации ведется. Каждый год перечень получивших новую жизнь памятников медленно, но верно увеличивается.

Сколько сегодня объектов культурного наследия на территории региона охраняется государством? Сколько из них отреставрировано? И какие - приспособлены для современного использования?

Псковская Лента Новостей представляет культурное наследие региона в цифрах, предоставленных комитетом по охране объектов культурного наследия Псковской области.