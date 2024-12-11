Культура

В Псковской области организуют съемки программы «Играй, гармонь»

В рамках акции «Играй, гармонь победная!», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в Псковскую область впервые приедет съемочная группа программы «Играй, гармонь». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве Псковской области.

Акция «Играй, гармонь победная!» организована Первым каналом и Российским центром «Играй, гармонь» имени Г. Д. Заволокина при поддержке правительства Псковской области.

В прослушиваниях и съемках на территории региона с 11 по 17 декабря примут участие 30 творческих коллективов и 15 сольных исполнителей. Кроме того, ансамбль Г. Д. Заволокина «Частушка» даст благотворительные концерты в областном центре, Острове и Печорах. Средства от продажи билетов пойдут в поддержку воинов Псковской области.

«Программа "Играй, гармонь" любима многими жителями нашей области - почитателями самобытного народного творчества. Именно благодаря ей сохраняется и популяризируется богатое культурное наследие России и традиционная народная культура. С 1986 года съемочная группа программы "Играй, гармонь" путешествует по городам и весям нашей необъятной страны в поисках талантливых исполнителей народной музыки. Благодаря проекту миллионы телезрителей Первого канала смогли познакомиться с колоритными частушками, народными песнями, танцами, услышать самобытные музыкальные народные инструменты, характерные для разных регионов России», - отметили в правительстве.

Всех желающих псковичей и гостей города приглашают посетить концерты ансамбля Г. Д. Заволокина «Частушка» 12 декабря в 19.00

в БКЗ Псковской областной филармонии, 14 декабря в 16.00 в Печорском районном доме культуры, 16 декабря в 19.00 в Центре культуры «Юбилейный» города Острова.