Культура

Музейщики из «Михайловского» погадали юным псковичкам на перстне, колоске и метле

Сотрудники Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» познакомили псковскую молодёжь с традициями празднования Святок в Псковской губернии в пушкинское время. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, первыми участниками новой фольклорной интерактивной программы стали учащиеся Псковского гуманитарного лицея и колледжа ПсковГУ. Провели программу, которая называется «Настали Святки!», в Пскове, в усадьбе Беклешова (улица Георгиевская, 4), где работает постоянное представительство «Михайловского» в областном центре.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Музейщики рассказали своим гостям о «трёх святочных канунах», которые на Псковщине, в частности — на территории современных Локнянского, Невельского и Порховского районов, откуда «происходит» большая часть использованных при подготовке программы материалов, называли Колядой. Юным барышням погадали о том, что их ждёт в следующем году — в том числе на спрятанных под глиняными горшочками колоске, ключе, перстне и прочих предметах-символах, или даже при помощи ведра и метлы. Все с удовольствием поучаствовали в хороводах и играх, в том числе и «поцелуйных». Почти восторг у благодарной, отзывчивой аудитории вызвали ряженые «цыгане» с «конём», мордой смахивающей немного на мышь, а немного — на противогаз времён Первой мировой.

Псковские учащиеся смогли побывать на музейных «Святках» за государственный счёт, воспользовавшись своими Пушкинскими картами, особо отметили в «Михайловском».

В Пушкинском заповеднике напомнили, что новую программу «Настали Святки!» сотрудники «Михайловского» подготовили специально к предстоящим новогодним и Рождественским праздникам. Играть её будут в музее-мельнице в деревне Бугрово.