Культура

Лауреатов премий и стипендий в области искусства наградили в Пскове

В концертном зале Детской музыкальной школы №1 города Пскова 13 декабря прошла церемония награждения лауреатов премии комитета по культуре Псковской области «Юные дарования Псковщины», стипендиатов, победителей всероссийского конкурса «Молодые дарования России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Это традиционное ежегодное мероприятие, подводящее итоги прошедшего учебного года.

Все учащиеся ДМШ ДШИ, которые вышли на сцену со своими преподавателями, являются победителями конкурсов «Юные дарования Псковщины» или «Молодые дарования России» 2024 года, а студенты высших учебных заведений искусств России и Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова - обладателями стипендии для одаренных детей и молодежи в области искусств. Некоторые из них получили сразу два диплома.

В программе церемонии награждения – музыкальные выступления выпускниц Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова разных лет: студентки 1 курса Академии Русского балета имени Вагановой Евы Кальцановой и студентки 3 курса факультета музыкальной педагогики Российской академии музыки имени Гнесиных Алины Лексуновой.

Кульминацией церемонии стал концерт лауреатов премии «Юные дарования Псковщины», в котором приняли участие: Глеб Семёнов, Мария Богомолова, Руслан Быков, Алексей Колосов, Платон Домущи, Ариана Ампар, Людмила Табакова , Елизавета Слёзкина, Семён Новиков, Мария Куранова. Открыла концерт лауреат премии Молодые дарования России Анна Яковлева.

Отметим, что в холле ДМШ №1 представлена выставка работ юных художников, в числе которых также лауреат премии «Юные дарования Псковщины» в номинации «Изобразительное искусство» София Кузьмина.