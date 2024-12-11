Двор Постникова приглашает псковичей на новогодние мастер-классы и экскурсии

Псковский музей-заповедник приглашает провести праздничные дни во Дворе Постникова и познакомиться с традициями подготовки и празднования Нового года и Рождества в Советском Союзе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.
Фото здесь и далее: Пресс-служба Псковского музея-заповедника
На экскурсии по выставке «До Нового года – не трогать!» гости узнают, как история большой страны отражалась в новогодней игрушке, увидят множество необычных ёлочных украшений.
На мастер-классе «Что растёт на ёлке?» псковичи смогут самостоятельно изготовить новогоднюю игрушку из ваты, увидеть выставку новогодних игрушек советского периода и узнать, когда появились ватные игрушки и как они менялись.
Программа «Белая скатерть Рождества» пройдёт в старинном купеческом доме XVII века. «Вы узнаете об истории и традициях празднования Рождества, о подготовке к празднику и секретах украшения ёлки. В завершение программы каждый участник изготовит зимний рождественский сувенир», - рассказали в музее.
Расписание таково:
Мероприятия пройдут по адресу: Двор Постникова, улица Олега Кошевого, дом 2.
Телефоны для записи: +78112292260, +79113580816.