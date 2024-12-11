Культура

Двор Постникова приглашает псковичей на новогодние мастер-классы и экскурсии

Псковский музей-заповедник приглашает провести праздничные дни во Дворе Постникова и познакомиться с традициями подготовки и празднования Нового года и Рождества в Советском Союзе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: Пресс-служба Псковского музея-заповедника

На экскурсии по выставке «До Нового года – не трогать!» гости узнают, как история большой страны отражалась в новогодней игрушке, увидят множество необычных ёлочных украшений.

На мастер-классе «Что растёт на ёлке?» псковичи смогут самостоятельно изготовить новогоднюю игрушку из ваты, увидеть выставку новогодних игрушек советского периода и узнать, когда появились ватные игрушки и как они менялись.

Программа «Белая скатерть Рождества» пройдёт в старинном купеческом доме XVII века. «Вы узнаете об истории и традициях празднования Рождества, о подготовке к празднику и секретах украшения ёлки. В завершение программы каждый участник изготовит зимний рождественский сувенир», - рассказали в музее.

Расписание таково:

2 января - экскурсия «До Нового года не трогать!»;

3 января - мастер-класс по созданию ватной игрушки «Что растет на елке?» и экскурсия «До Нового года не трогать!»;

4 января - экскурсия «До Нового года не трогать!»;

5 января - мастер-класс по созданию ватной игрушки «Что растет на елке?» и интерактивная программа «Белая скатерть Рождества»;

6 января - мастер-класс по созданию ватной игрушки «Что растет на елке?», интерактивная программа «Белая скатерть Рождества», экскурсия «До Нового года не трогать!»;

7 января - экскурсия «До Нового года не трогать!»;

8 января - интерактивная программа «Белая скатерть Рождества».

Мероприятия пройдут по адресу: Двор Постникова, улица Олега Кошевого, дом 2.

Телефоны для записи: +78112292260, +79113580816.