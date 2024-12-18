Культура

Расширение объединённой зоны охраны в Пскове обсудили в Собрании

Вопрос о границах объединенной зоны охраны объектов культурного наследия федерального и регионального значения, расположенных в городе Пскове на территории, ограниченной улицами Застенной, Герцена, Школьной, Труда, Волкова, Леона Поземского, и требованиях к градостроительным регламентам в границах данной зоны обсудили на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания 18 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Проект постановления разработан в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия. Охраняемая территория является единой зоной регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЕЗРЗ), в которой выделены три зоны с различными градостроительными регламентами.

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«Работа была проведена большая. Замечаний к проекту нет», - сказал председатель комитета Собрания по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов.

Проект депутаты поддержали единогласно.