Расширение объединённой зоны охраны в Пскове обсудили в Собрании 

Вопрос о границах объединенной зоны охраны объектов культурного наследия федерального и регионального значения, расположенных в городе Пскове на территории, ограниченной улицами Застенной, Герцена, Школьной, Труда, Волкова, Леона Поземского, и требованиях к градостроительным регламентам в границах данной зоны обсудили на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания 18 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Проект постановления разработан в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия. Охраняемая территория является единой зоной регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЕЗРЗ), в которой выделены три зоны с различными градостроительными регламентами.
«Работа была проведена большая. Замечаний к проекту нет», - сказал председатель комитета Собрания по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов.
Проект депутаты поддержали единогласно.