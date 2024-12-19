Культура

Ток-шоу «Фантастический портал» проведут в Пскове

Ток-шоу «Фантастический портал» состоится в Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова 21 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Гостей ждет обсуждение фантастики с литературным критиком из Москвы Сергеем Шикаревым и писательницей Ольгой Шерстобитовой, с действующими и будущими изобретателями, специальными гостями: доктором технических наук, профессором Игорем Плоховым; начальником бюро электронной автоматики завода АВАР Валерием Гавриловым; специалистом по связям с общественностью технопарка «Кванториум Псков» Зоей Павловой.

В программе – лекция Сергея Шикарева «В поисках демиургов», рассказ о романтической фантастике Ольги Шерстобитовой. Обсуждение влияния научной фантастики на будущий выбор профессии детьми и на страсть к изобретательству в зрелом возрасте, влияния на представления о мире и будущем, на появление различных технических новшеств.

Начало в 17.30 в актовом зале библиотеки имени Курбатова по адресу: Профсоюзная, 2.