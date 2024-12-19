Культура

СОБЫТИЕ: Выставка портретов открылась в Псковском музее-заповеднике

Торжественное открытие выставки портретов состоялось сегодня в главном здании Псковского музея-заповедника сегодня, 20 декабря. Некоторые портреты, представленные на выставке, никогда не выставлялись. Помогли выставить эти произведения реставраторы Псковского музея-заповедника, которые проделали большую работу. Всего на выставке представлены более ста произведений XVIII–XX веков. Подробнее - в видео ПЛН-ТВ.

Особенностью выставки стало большое количество семейных и детских портретов. Гости увидели произведения как неизвестных художников, так и выдающихся мастеров, таких как Сергей Зарянко, Иван Крамской, Константин Маковский, Пётр Соколов, Константин Сомов, Пьетро де Ротари и Карл Христинек.