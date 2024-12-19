Культура

II Цвылевские чтения состоялись в библиотеке имени Курбатова

В Псковской областной библиотеке имени Курабтова 19 декабря состоялись II Цвылевские чтения «Личности в истории Псковского края». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Пресс-служба Псковского музея-заповедника

В одном из заседаний конференции принял участие старший научный сотрудник исторического отдела Псковского музея-заповедника Юрий Конов. Его доклад был посвящен биографии и военной судьбе участника Великой Отечественной войны, кавалера 12 боевых наград, летчика авиации дальнего действия, сотрудника Псковского музея-заповедника Петра Никитовича Воронкова.

Исследованием этой темы специалист музея занимается в рамках проекта «Сотрудники Псковского музея – участники Великой Отечественной войны».

Напомним, чтения проводятся в память о Сергее Александровиче Цвылеве, сотруднике Российской национальной библиотеки, Псковской областной универсальной научной библиотеки (1945-1949 годы), создателе краеведческого каталога «Псковиана».