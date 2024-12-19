Культура

Интерактивные программы представят в музее Изборска 21 и 29 декабря

Музей-заповедник «Изборск» приглашает псковичей и гостей города на музейные программы, которые познакомят их с археологической коллекцией и открытиями Изборска. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

«Приглашаем вас дружной компанией, всей семьей принять участие в музейных программах», - пригласили в музее.

В субботу, 21 декабря, в выставочном зале состоится программа «Летопись древнего города Изборск». В ходе мероприятия можно узнать, как возникло летописание, кто был одним из первых летописцев.

«Вместе познакомимся с основными событиями древнего города Изборска. Итогом программы будет являться летописный свиток, который участники заберут с собой», - отметили организаторы.

29 декабря состоится программа «Археологическая песочница». Под руководством научного сотрудника музея-заповедника участники овладеют методами и способами ведения раскопок, познакомится с научными терминами «культурный слой», «фиксация», «датировка» археологического материала.

Участие в программах по предварительной записи по телефону: 8 (8112) 33-16-17.