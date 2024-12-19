Культура

Псковские археологи закупили полевую баню

Псковским археологам в деревне Горожане доставили новую полевую баню, сообщается в группе поселения в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа «Поселение Горожане» в соцсети «ВКонтакте»

«Как все мы знаем с детства, Новый год - это время чудес и подарков. Решили себя порадовать и сделать для всех участников экспедиции новогодний подарок. Пару дней назад из Екатеринбурга доставили нашу новую полевую баню. После прошедшего полевого сезона мы уже не представляем, как жили прежде в поле без бани. И вот теперь у нас есть банная палатка. С нетерпением ждем возможности протестировать обновку в полевых условиях. С наступающим! Верьте в чудеса!», - отметили археологи.

Поселение Горожане - это один из важнейших проектов, который был открыт в 2016 году. Поселение X века, эпохи викингов, находится в Новосокольническом районе, где ежегодно проходят традиционные волонтёрские экспедиции.

Оно просуществовало чуть больше 100 лет, но здесь осталось множество артефактов от местных жителей того времени. Руководитель экспедиции выбирает для изучения разные участки территории, чтобы точнее и лучше понять её топографию.