Культура

Псковичам предлагают поздравить друзей авторскими новогодними открытками

Музей Победы предложил жителям Псковской области поздравить друг друга с Новым годом авторскими онлайн-открытками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Изображения здесь и далее: Музей Победы

На сайте музея размещена виртуальная выставка, в которую вошли более 26 тысяч новогодних рисунков. Их создали участники конкурса «Нарисуй «Елку Победы» из разных регионов и стран. Среди них – юные и взрослые художники из Псковской области.

«В преддверии Нового года у каждого есть замечательная возможность поздравить близких, друзей и коллег новогодними открытками ручной работы с пожеланиями, отправив их по электронной почте. Эта добрая традиция не только подарит радость и тепло, но и создаст атмосферу единства среди жителей разных регионов», – отметили в Музее Победы.

Профессиональные и начинающие художники всех возрастов нарисовали открытки специально для конкурса. Работы выполнены в различных техниках. В Год семьи участники конкурса представили рисунки, посвященные семейным традициям подготовки к Новому году разных поколений. В работах авторы изобразили, как в разные годы бойцы и семьи в тылу украшают елку, делают подарки своими руками, пишут письма, водят хоровод вокруг елки и загадывают желания.

Виртуальная выставка конкурса «Нарисуй "Ёлку Победы"» размещена на сайте.