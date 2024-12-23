Культура

«Первая кисть государства»: к 225-летию со дня рождения Карла Брюллова

Карл Брюллов родился в Санкт-Петербурге 12 декабря 1799 года в семье потомственных художников. Его отец Павел Брюллов был академиком орнаментальной скульптуры. Именно отец стал его первым учителем.

Карл Брюллов, дагерротип, 1844 год

Карл прошел курс обучения в Императорской Академии художеств и окончил ее с большой золотой медалью. По окончании Академии как пенсионер Общества поощрения художников жил и работал в Италии, где написал картину «Последний день Помпеи» (1830-1833 годы), которая была удостоена в Париже Гран-при, и, которая ныне находится в Государственном Русском музее в Петербурге.

Поэт Евгений Баратынский сочинил по этому случаю хвалебную оду:

«Принес он мирные трофеи

С собой в отеческую сень.

И был "Последний день Помпеи"

Для русской кисти первый день»

После такого успеха Брюллова стали называть «первой кистью государства».

Император Николай I вручил художнику лавровый венок и бриллиантовый перстень. Брюллов стал единственным русским живописцем, который при жизни был удостоен такой чести.

По предложению императора Брюллов приступил к созданию картины на тему русской истории – «Осада Пскова польским королем Стефаном Баторием в 1581 году» (1839-1843 годы). Из «Истории государства Российского» Николая Карамзина и «Истории княжества Псковского» Евгения Болховитинова художник выбирает эпизод, в котором описывался взрыв крепостной стены Пскова. На защиту бросилось не только войско под началом руководителя обороны Пскова, боярина Ивана Шуйского, но и простой народ, включая детей и женщин. На помощь пришли священники с иконами и хоругвями в руках.

Карл Брюллов, Осада Пскова польским королем Стефаном Баторием в 1581 году, 1839-1843 годы, Третьяковская галерея

Для корректировки замысла Брюллов предпринял в 1836 году недельное путешествие в Псков. Работа длилась довольно долго, но осталась незавершенной. Сам Брюллов, впрочем, как и многие другие, считали эту работу неудачной. Но со временем стало ясно, что картина является поистине выдающимся произведением.

Ныне полотно экспонируется в Третьяковской галерее в Москве (до 12 мая 2025 года на выставке «Великий Карл» в Русском музее в Санкт-Петербурге).

В 1830-40 годы художник работал над созданием образов для Петербургского Казанского собора.

Карл Брюллов, Взятие Богоматери на небо, 1830-40 годы, алтарь Казанского собора в Санкт-Петербурге

Для композиции «Взятие Богоматери на небо», которая ныне находится в алтаре Казанского собора в Петербурге им была создана серия этюдов. «Голова девушки» (1842 год), экспонирующаяся в картинной галерее Псковского музея, принадлежит к их числу. Прелестная головка, совершенной красоты, столь любимого Брюлловым типа, смотрит вверх, на небо, куда возносится Богоматерь.

Карл Брюллов, Голова девушки. Этюд, 1842 год, Псковский музей-заповедник

В Псковский музей-заповедник работа поступила из Русского музея в 1930 году.

Художник был не только прекрасным историческим и религиозным живописцем, но и великолепным портретистом и автором целой портретной галереи современников.

Вторая работа мастера из собрания Псковского музея – это «Портрет Николая Федоровича Здекауэра (1815-1898 годы)», созданная в 1848-49 годы. Н.Ф. Здекауэр – врач-терапевт, доктор медицины, основатель общества «Народное здравие», лейб-медик, лечащий врач художника. Здесь Брюллов создал романтичный и загадочный образ «особого» человека. В качестве основных преобладают тёмные тона, пламенеют лишь яркие губы и орден святой Анны на шее портретируемого. Виртуозное мастерство художника, глубокое психологическое погружение в образ делают портрет одним из главных шедевров нашего собрания

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Карл Брюллов, Портрет Николая Федоровича Здекауэра, 1848-49 годы, Псковский музей-заповедник

В Псковский музей эта работа поступила из собрания А. А. Подчекаева (Псков, 1919 год) – епархиального архитектора Пскова в 1910-17 годы, обладателя коллекции произведений прикладного и изобразительного искусства.

В настоящее время Портрет Н. Ф. Здекауэра экспонируется на юбилейной выставке Карла Брюллова в Государственном Русском музее в Петербурге.

Художнику было отмерено на этом свете немного. В 1852 году, не дожив до 53 лет, он умер. За время своей жизни Брюллов создал множество живописных и графических произведений и росписей храмов. За несравненный талант уже при жизни его заслуженно назвали: «Великий Карл».

Текст подготовлен старшим научным сотрудником художественного отдела Псковского музея Марией Проценко