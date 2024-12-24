Культура

Культурные проекты в Псковской области получат поддержку в размере 38 млн рублей

На реализацию культурных проектов Псковская область получит 38 млн рублей по линии Президентского фонда культурных инициатив. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Победителями первого грантового конкурса 2025 года Президентского фонда культурных инициатив стали 10 проектов Псковской области.

На реализацию инициатив в сфере культуры, творчества и истории из федерального бюджета будет выделено почти 38 млн рублей. В общей сложности на реализацию проектов направят 70,5 млн рублей.

Самый крупный грант — почти 18,7 млн рублей — выиграл благотворительный фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» с проектом «Дни Пушкинской поэзии и русской культуры 2025». Свыше 12 млн рублей получит молодежная организация «Равные возможности» на создание и показ мультимедийного спектакля «80 лет Великой Победы»». ООО «Гражданская пресса» получит порядка 1,5 млн рублей на реализацию проекта «Гении земли псковской».

В списке победителей также проекты «Этномода» центра культурных инициатив «Искра», «Псковская история в сказках» Псковского молодежного центра, «Знамя Победы-путь от Пскова до Рейхстага» регионального отделения Союза художников России, «Пятый междеревенский детский кинофестиваль «Золотой шуруп» Центра организации и проведения кинофестивалей, спектаклей, поддержки индивидуального и коллективного творчества для детей и взрослых «Арт хутор», «Создатели истории. Познавательное путешествие в мир Древней Руси» ООО «Псковская областная археологическая экспедиция, «Живая история: иммерсивные исторические экскурсии по Пскову» ИП Лебедева Е. А., «Марафон детской книги. Лента времени. История детства» городской детской библиотеки имени А. Гайдара в Великих Луках.

Напомним, в декабре в Псковской области стартовала заявочная кампания на второй конкурс Президентского фонда культурных инициатив для реализации проектов с 2025 года. Заявки принимаются до 6 февраля включительно на сайте фондкультурныхинициатив.рф. Одно из важных нововведений — увеличение и изменение списка тематических направлений. Авторы творческих проектов могут подать заявки по направлениям: «Единство с судьбой России», «Мы вместе», «Нация созидателей», «Многонациональный народ», «Нравственные ориентиры», «Крепкая семья», «Наша сила в правде», «На страже Отечества», «Молодые лидеры», «Страна возможностей», «Культурный код», «Место силы».