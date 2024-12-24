Культура

Иконы, книги и монеты передали псковские таможенники в Минкультуры

Псковские таможенники провели передачу четырех икон, семи антикварных печатных изданий и четырех старинных монет управлению Министерства культуры России по Северо-Западному федеральному округу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фотографии: Северо-Западное таможенное управление

Представители Минкультуры отметили, что каждая из поступивших на хранение и в дальнейшее распоряжение культурных ценностей займет свое достойное место среди экспонатов и коллекций музейных учреждений страны.

Среди переданных: икона «Владимирская Божья Матерь» в киоте, две иконы «Господь Вседержитель» и одна икона «Святой Николай Чудотворец» (извод «Никейское чудо» с деисусом и святыми в медальонах). Иконы были задержаны на российско-латвийской границе в автомобильных пунктах пропуска.

Раритетные печатные издания со следами эксплуатации и различной степени сохранности, в том числе 17-й том «Полного собранiя сочиненiй Н.С. Лъскова», «Добротолюбiе въ русскомъ», «Подруги», «Евангелие», две книги «Псалтырь», граждане пытались вывезти за пределы России. Часть уникальных книг написана на старославянском языке.

Незадекларированные серебряные и медные монеты номиналом 50 копеек, 3 копейки и 2 копейки XVIII – начала XIX веков сотрудники таможни обнаружили в багаже иностранных граждан.

«Культурные ценности были задержаны на таможенных постах Псковской таможни в конце прошлого года и в текущем году. Граждане не имели при себе разрешительных документов Министерства культуры на их перемещение через таможенную границу. Суды признали их виновными в совершении административных правонарушений и обратили незаконно перемещаемые печатные издания, монеты и иконы в доход государства. А таможня передала их для дальнейшего распоряжения управлению Министерства культуры России по Северо-Западному федеральному округу. Хочу заметить, что это третья передача культурных ценностей Минкультуры в этом году», –рассказала начальник отдела распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов Надежда Балюкова.