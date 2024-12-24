Культура

Выставка изборского музея о народе сето открылась в Костроме

В Костромском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике открылась выставка «Русские и сето. Одна земля, общая история» из собрания государственного музея-заповедника «Изборск». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Изборский музей-заповедник

В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие директор музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская и генеральный директор Костромского музея-заповедника Наталья Павличкова, которая вручила коллегам из Изборска благодарственное письмо за сотрудничество.

На выставке представлены предметы этнографии из фондовой коллекции музея-заповедника «Изборск»: традиционные народные костюмы русских и сето, образцы ткачества, вышивки и кружева, предметы быта ХIХ-ХХ веков, а также имеющие особую значимость для женщин сето серебряные украшения, передававшиеся из поколения в поколение.

«В число важнейших экспонатов входят также уникальные сетоские "боговы" полотенца. Они отличаются как от традиционных русских полотенец, так и от полотенец других прибалтийских народов. "Боговы" полотенца богато украшены разноцветным вязаным кружевом и орнаментами, в которых преобладают геометрические и растительные мотивы. Сотканные рукодельницами символы не просто служили украшением вещей, а имели сакральное значение: сето верили, что древние знаки приносят благополучие и достаток семье», – рассказала участникам церемонии открытия выставки директор музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская.

Заместитель директора по работе по специальным программам музея-заповедника «Изборск», председатель Печорской общественной организации «Этнокультурное общество сето» Хелью Маяк рассказала гостям о народе сето и провела небольшую экскурсию по экспозиции, а фольклорный семейный ансамбль «Каарахельбе» исполнил для собравшихся народные сетоские песни и провёл мастер-класс по традиционному танцу. Угощали гостей блюдами традиционной сетоской кухни – сыром, кренделем и компотом.

Для делегации сето в Костромской области организована экскурсионная программа: представители малого народа побывали в музее природы, в музее деревянного зодчества и в гостях у Снегурочки.

Выставка «Русские и сето. Одна земля, общая история» будет работать в Художественном (Романовском) музее с 25 декабря 2024 года по 9 марта 2025 года – по адресу: город Кострома, проспект Мира, дом 5.

Напомним, ранее выставка «Русские и сето. Одна земля, общая история» открылась во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве.