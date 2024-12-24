Культура

Выход книги о подвиге Александра Матросова отметили в Великих Луках

В Великих Луках 25 декабря прошла презентация книги Андрея Канавщикова «Когда подвиг и есть судьба. Александр Матросов. Правда, версии, вымыслы и реконструкция». Об этом депутат Великолукской городской Думы, председатель великолукского отделения РВИО Дмитрий Белюков сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Дмитрий Белюков

«Андрей Канавщиков, коренной великолучанин, на протяжении более 40 лет изучает жизнь и подвиг легендарного героя. Он подходил к своей работе с вниманием и спокойствием, тщательно анализируя спорные факты биографии Матросова, не гонясь за сенсациями, и делая взвешенные выводы», - подчеркнул Дмитрий Белюков.

На презентации книги с поздравлениями к автору выступил представитель Российского военно-исторического общества (РВИО) и Великолукского городского краеведческого общества. Он поздравил Андрея Канавщикова с выходом долгожданного издания, пожелал ему крепкого здоровья и новых успехов в творческой деятельности.

В завершение мероприятия руководитель местного отделения РВИО вручил Андрею Канавщикову знак, который признанием его заслуг в изучении военной истории. Это событие стало важным вкладом в сохранение памяти о богатом историческом наследии Великолукского края.