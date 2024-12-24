Культура

Планка задана, и мы будем ее держаться: Илианна Петрова о культурной повестке-2025

Культурная повестка в Псковской области в 2025 году будет очень насыщенной, как в количественном плане, так и в качественном. Таким мнением поделилась врио председателя комитета по культуре Псковской области Илианна Петрова в эфире передачи «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Непросто сравнивать Псковскую и Новгородскую область — это общие культурные традиции, наследие и территориальная близость. Они очень схожи, очень много интересного, много ярких проектов. Но говорить о том, что это регионы-близнецы, не приходится. Мое знакомство с Псковской областью продолжается, я вникаю в культурную повестку. Было бы замечательно поговорить об этом через год, тогда я более обстоятельно могла бы ответить на этот вопрос. Есть сильные стороны, и Псковская область мне очень нравится», - отметила Илианна Петрова.

Также она добавила, что в Псковской области очень много локальных фестивалей, которые будут поддерживаться, в том числе, грантовыми средствами.

«Событийная повестка очень насыщена в регионе, сложно говорить, чего не хватает. Тот событийный календарь, который мы формируем, удовлетворяет взыскательный вкус любого зрителя. Мы предлагаем населению абсолютно разный формат мероприятий. Их очень много, и они уже не только областного уровня, но уже и всероссийского. Мы это направление будем развивать и поддерживать, причем не только региональные фестивали, но и локальные бренды. Событийные истории есть у каждого муниципалитета, и мы будем очень планомерно подходить к этому вопросу. Чтобы провести мероприятие качественно и на хорошем уровне, нужно финансирование. Это будет, в том числе, и грантовая история. Будем поддерживать, развивать, а событийная повестка ни в коем разе не станет меньше и менее интересной. Планка задана, и мы будем ее держаться», - добавила Илианна Петрова.