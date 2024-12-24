Культура

Светлана Мельникова: Псковская икона — уникальное явление русской мировой культуры

Главными критериями отбора икон для выставки «Живопись древнего Пскова» стала эмоциональность, книжность, иллюстративность, свобода цвета и композиции. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программ е «Обратный отсчет» сообщила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

«Нужно было ответить на вопрос, что выделяет псковскую икону из общего объема древнерусской живописи. У нее есть четкие определенные характеристики, поэтому мы выбрали те иконы, которые в полной мере отражают особенности псковской школы», - рассказала Светлана Мельникова.

Гостья студии подчеркнула уникальность псковской иконописи, отметив влияние исторического контекста на ее развитие.

«Когда я общалась с великим реставратором Адольфом Овчинниковым, он говорил о псковской иконе как о совершенно уникальном явлении русской мировой культуры. Его рассказы буквально завораживали. Он отмечал, что псковская иконопись отличается своей эмоциональностью, книжностью, иллюстративностью, свободой цвета и композиции», - поделилась Светлана Мельникова.

Цель выставки, по словам директора, заключается в том, чтобы посетители смогли понять, что делает псковские иконы особенными. Светлана Мельникова уточнила: целью было предоставить посетителям выставки возможность ознакомиться с особенностями псковской иконописи и понять, чем она отличается от других школ.

«Мы стремились показать, как эта традиция отражает свободу духа, характерную для Пскова, его особую связь между миром и церковью», - отметила Светлана Мельникова.

Напомним, в Поганкиных палатах Псковского музея-заповедника открылась постоянная экспозиция, представляющая коллекцию икон «Живопись древнего Пскова»