Светлана Мельникова: Псковская икона — уникальное явление русской мировой культуры

Главными критериями отбора икон для выставки «Живопись древнего Пскова» стала эмоциональность, книжность, иллюстративность, свобода цвета и композиции. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Обратный отсчет» сообщила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.
Гостья студии подчеркнула уникальность псковской иконописи, отметив влияние исторического контекста на ее развитие.
Цель выставки, по словам директора, заключается в том, чтобы посетители смогли понять, что делает псковские иконы особенными. Светлана Мельникова уточнила: целью было предоставить посетителям выставки возможность ознакомиться с особенностями псковской иконописи и понять, чем она отличается от других школ.
«Мы стремились показать, как эта традиция отражает свободу духа, характерную для Пскова, его особую связь между миром и церковью», - отметила Светлана Мельникова.
Напомним, в Поганкиных палатах Псковского музея-заповедника открылась постоянная экспозиция, представляющая коллекцию икон «Живопись древнего Пскова»