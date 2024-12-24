Культура

Псковский музей-заповедник вошел в национальный выставочный проект Минкульта

Псковский музей-заповедник включили в национальный выставочный проект Министерства культуры РФ. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программ е «Обратный отсчет» сообщила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

«Дай Бог, чтобы ничего не изменилось, но мы получили сообщение из Министерства культуры РФ, что вошли в национальный выставочный проект. Обычно в таких проектах участвуют столичные музеи, такие как Царское Село, Петергоф, Музей Щусева. И то, что нам предложили стать частью этого проекта, мне кажется, это большая честь для нашего музея-заповедника и для самого Пскова», — сказала Светлана Мельникова.

Директор отметила, что такое предложение связано с признанием активной работы по продвижению коллекций Псковского музея-заповедника.

«Мы приложили много усилий, чтобы наши сокровища стали известны широкой публике, и теперь наше участие в национальном проекте подтверждает, что мы движемся в правильном направлении», - заключила Светлана Мельникова.

Напомним, в ыставку Псковского музея-заповедника о народе сето представят в Калининграде и Ярославле.