Культура

Лекция «О Гремячей башне без «тайн» и «загадок» пройдет в Пскове 5 января

Лекция «О Гремячей башне без «тайн» и «загадок» пройдет в псковской центральной городской библиотеке 5 января в 16:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.



Фото: пресс-служба псковской центральной городской библиотеки

Спикером выступит филолог Александр Егоров. Лекция будет приурочена к 500-летию упоминания башни в летописях.

«Столь почтенный юбилей, 500-летие первого упоминания в летописи, - отличный повод вспомнить всё то, что поэты, прозаики и драматурги написали о «стрельнице каменной на Гремячей горе». Начиная со знаменитой поэмы Михаила Розенгейма, изданной еще в 1858-м году, о башне было придумано множество самых невероятных мистических историй», - описывают предстоящую лекцию организаторы.

В книге «Город на горах» Аида Разумовская рассказала о дюжине сочинений-небылиц о Гремячей стрельнице, внутри и под которой якобы заточены призрак князя и зачарованная княжна. И всё же такое произведение, в котором Грямячая башня не была бы входом в преисподнюю, существует. Александру Егорову удалось его найти.

Оно оказалось одной из самых замечательных исторических драм XX века на псковскую тему. И написана эта пьеса, состоящая из 34 эпизодов, ленинградским латинистом и палеонтологом Клеопатрой Ратновской еще в 1967-м году. В том же году Клеопатра Ивановна издала свой научный бестселлер о том, как палеонтологам следует придумывать латинские названия неизвестным ранее микроорганизмам. Эта книга до сих пор пользуется спросом среди ученых, в том числе за пределами России. Неудивительно, что под пером строгого геолога пьеса «Тайна Гремячей башни» столь исторична. В ней воссоздан Псков 1919-го года.

Среди действующих лиц - псковичи самых разных возрастов и профессий, гимназисты, белогвардейские офицеры, дамы-патронессы, красноармейцы, солдаты, арестанты, часовые, юродивый-нищий, учителя и школьники и... разумеется - душегуб Булак-Балахович, гроза всего города. Собственно, разгромом гарнизона Булак-Балаховича и завершается драма Ратновской. Клеопатра Ивановна жила на Запсковье в 1919-м году и многому из того, о чем говорится в пьесе о Гремячей башне, была свидетелем.

Оттого так ценны подробные авторские отступления драматурга с описаниями горы, стоящей на горе древней стрельницы и всех близлежащих мест.

«Филолог Александр Егоров предлагает вернуться в Псков начала XX века, в тот период, когда над городом нависла большая опасность, когда несмотря ни на что враг-вешатель был разбит. Так какую же роль при этом сыграла Гремячая башня? Почему именно она - главная точка притяжения псковичей, живших более ста лет назад? Узнаем в новом 2025 году!», - сказали в завершение в библиотеке.