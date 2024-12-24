Культура

Лоскутный кот и снеговик из деревянных спилов: «Михайловское» предлагает гостям новогодние мастер-классы

Новые мастер-классы специально к наступающим праздникам приготовили мастерицы из центра творческих музейных программ в государственном Пушкинском заповеднике.



Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, всех желающих теперь научат создавать рождественских ангелов, лепить новогодние украшения из солёного теста, мастерить снеговиков из деревянных спилов или даже Кота учёного из лоскутов. Кроме того, в центре, расположенном рядом с музеями-усадьбами «Пушкинская деревня» и «Водяная мельница в деревне Бугрово», в дни зимних каникул можно будет взять любой из традиционных мастер-классов в рамках проекта «Народная культура», чтобы освоить азы таких бытовавших при Пушкине крестьянских ремёсел как верховая набойка, ручное ткачество, плетение поясов, и так далее. Гости музея смогут собственными руками отпечатать лубочную картинку или смастерить несшивной мешочек с душистыми травами Святогорья.

Те же, кто зайдёт в «Музейную почту», работающую тут же, в Бугрово, смогут побывать ещё на нескольких музейных уроках и создать рождественскую открытку, новогоднюю маску или снежинку.

Мастер-классы в Бугрово будут проводить 30 и 31 декабря, а затем со 2 по 8 января включительно. Подробнее об этих занятиях, а также о других событиях, которые Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» предлагает своим гостям в дни зимних каникул, можно познакомиться на официальном сайте учреждения. Напомним, что посетители Пушкинского заповедника смогут побывать на нескольких концертах, на новой святочной фольклорной программе,

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