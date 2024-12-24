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Объявлен XI международный конкурс поэзии им. Игоря Григорьева

29.12.2024 15:00|ПсковКомментариев: 0

Объявлен XI международный конкурс лирико-патриотической поэзии имени поэта и воина Игоря Григорьева «И память ‒ живая, бессонная, жгучая…». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском региональном отделении союза писателей России.


Фото: сайт Псковского литературного портала

Конкурс посвящен 80-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне. Название конкурсу дала строка из стихотворения Игоря Григорьева «Память».

Конкурс организован и проводится Санкт-Петербургским отделением союза писателей России, Минским городским отделением союза писателей Беларуси и фондом памяти поэта и воина Игоря Николаевича Григорьева при содействии союза писателей России.

Начало приёма заявок на участие в конкурсе 1 февраля 2025 года.
Окончание приёма заявок — 30 апреля 2025 года.

 

Теги: #конкурс #поэзия
Источник: Псковская Лента Новостей
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