Культура

На органном концерте для псковичей прозвучат произведения из «Щелкунчика» и «Времён года»

Рождественский концерт органной музыки из цикла «Дорога в Рождество» состоится в четверг 2 января в 17:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической Церкви в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концерта.

Фото предоставлено организаторами

На концерте выступит участие молодой и виртуозный Эльдар Абдураманов (орган), выпускник Санкт-Петербургской Государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова на кафедре «Специального фортепиано», аспирант Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова по специальности «Сольное исполнительство: орган», лауреат и дипломант всероссийских и международных фортепианных и органных конкурсов.

В концерте «Дорога в Рождество» прозвучат музыкальные произведения XVII-XIX веков: известных германского органистов и композиторов эпохи барокко Иоганна Себастьяна и Георга Муффата, выдающегося итальянского композитора эпохи барокко и скрипача-виртуоза Антонио Лучо Вивальди, известного своим циклом «Времена года», французского композитора и органиста XIX века Сезара Огюста Жана Гийома Юбера Франка, родоначальника французской симфонической музыки, и русского композитора-романтика XIX века Петра Чайковского, известного своим рождественским балетом-феерией «Щелкунчик».

Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение концертов рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность концерта 70 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

По вопросам концертов просьба обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.

Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове, улица Плехановский Посад, 64