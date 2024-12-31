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От парижанина Форе до псковички Лаптевой: оригинальная программа ждёт слушателей первого концерта-2025 в Тригорском

03.01.2025 17:45|ПсковКомментариев: 0

Редко звучащие с эстрады или даже новые вокальные миниатюры наряду с безусловными классическими шлягерами решили исполнить в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» музыканты из Пскова. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в программу концерта «Новогоднее мерцание» Марина Мариненко (сопрано), Эдуард Банько (тенор) и Валерия Дунюшкина (фортепиано) включили, например, фрагмент из оперы Сергея Баневича «История Кая и Герды» и его же песню «На тихой дудочке любви». Прозвучат в концерте и два сочинения псковского композитора Татьяны Лаптевой — романс «О, музыка» и Сонет из шекспировского цикла. А блистательная классика в этот вечер будет представлена, например, Дуэтом Габриеля Форе, «Зимней дорогой» Георгия Свиридова, «Вакхической песней» Сергея Танеева, арией китайского принца Су Шонга из оперетты Франца Легара «Страна улыбок», многими, многими другими пьесами.

В Пушкинском заповеднике уточнили, что выступление псковских музыкантов в Святогорье состоится уже завтра, 4 января. По традиции это будет концерт в господском доме мемориальной усадьбы «Тригорское», хранящей память о поэте и его сердечных приятелях и соседях по Михайловскому, семейству Осиповых и Вульфов. «Камерные концерты в Тригорском — а их проводят регулярно, и зимой, и летом — призваны возродить традиции домашнего музицирования в русских дворянских усадьбах пушкинского времени. Эти музыкальные вечера, в которых охотно принимают участие музыканты из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, очень популярны у гостей Пушкинского Заповедника», — особо отметили в музее.

Напомним, что концерт «Новогоднее мерцание» открывает череду михайловских музыкальных встреч в дни этих зимних каникул. Уже на следующий день, 5 января, перед жителями и гостями Святогорья здесь же, в Тригорском, выступят музыканты из северной столицы. Ансамбль Дмитрия Кондратьева (баритон) и Анастасии Карабановой (фортепиано) предложит вниманию своих слушателей песни и романсы современников Александра Пушкина — Александра Гурилёва и Александра Варламова.

В Рождество, 7 января, также в Пушкинском заповеднике, но уже в музейном научно-культурном центре (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1) состоится концерт фортепианной музыки. Гости «Михайловского», педагог и композитор Василий Щербаков (Россия, Москва) и стажёр-ассистент Нижегородской консерватории имени М.И. Глинки Кайи Хэ (Китай), назвали свой клавирабенд «Рождественская колыбельная» и включили в его программу музыку Алессандро Марчелло, Иоганна Себастьяна Баха, Фридерика Шопена, Сергея Рахманинова, Клода Дебюсси, Дмитрия Кабалевского, Василия Щербакова.

С полной программой, которую Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» предлагает своим гостям в дни зимних каникул, можно познакомиться на официальном сайте учреждения. В музее подчеркнули, что праздничная афиша всегда верстается так, чтобы в неё вошли события, интересные людям с разными увлечениями, в разном возрасте и с разной общекультурной подготовкой. Так, в новогодние и Рождественские праздники посетители Пушкинского заповедника смогут побывать не только на концертах, но и на многочисленных, «приуроченных к календарю» музейных занятиях и мастер-классах, на новой святочной фольклорной программе, на арт-экскурсии Михаила Драгунова, проч., проч.

В музее добавили, что большая праздничная программа к Новому году и Рождеству Христову распланирована на период до 8 января наступающего года включительно.

Источник: Псковская Лента Новостей
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