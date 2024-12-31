Культура

Умерла актриса МХАТа имени Горького Генриэтта Ромодина

Заслуженная артистка РСФСР, актриса МХАТа имени Горького Генриэтта Ромодина ушла из жизни в возрасте 93 лет. Об этом сообщили в Telegram-канале театра.

«С прискорбием сообщаем, что сегодня на 94-м году жизни умерла актриса МХАТа Горького, заслуженная артистка РСФСР Генриэтта Владимировна Ромодина», — говорится в сообщении.

Ромодина была актрисой театра с 1958 года. Коллеги отметили, что она была талантливой, характерной комедийной актрисой с широким репертуаром, настоящей любимицей публики. Ее уход в театре назвали утратой для всего театрального мира.