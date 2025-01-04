Культура

Органные произведения Баха прозвучат в Пскове в Рождественский сочельник

Рождественский концерт органной музыки из цикла «Бах и Рождество» состоится в понедельник, 6 января, в 17.00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концерта.

Фото предоставил настоятель Прихода Пресвятой Троицы РКЦ в Пскове Сергей Альхименок

На концерте выступит Юлия Глазкова (орган), известная петербуржская органистка, выпускница Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки по классу «Орган», выпускница аспирантуры Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского по классу «Орган», обладатель премии за лучшее исполнение произведений И. С. Баха Канадского Международного конкурса органистов (2011), лауреат многочисленных всероссийских и международных органных конкурсов.

В программе концерта «Бах и Рождество» прозвучат лучшие органные произведения, связанные с Рождеством, выдающегося немецкого композитора и органиста XVIII века Иоганна Себастьяна Баха.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным, которые можно получить непосредственно перед началом. Храм открывается за 45 минут до мероприятия. Посещение концертов рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность 70 минут, без антракта. В начале звучит художественное слово.

По вопросам концертов можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.

Адрес: Псков, улица Плехановский Посад, 64.