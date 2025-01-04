Псковичам предлагают подать заявки на V Международный фестиваль правильного кино

Музей Победы приглашает жителей Псковской области к участию в V Международном фестивале правильного кино. Оставить заявку на участие представители киноиндустрии могут до 31 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.
Фото: Музей Победы
Кинофорум, традиционно приуроченный к празднованию 9 Мая, пройдет с 30 апреля по 10 мая в Москве и регионах. Основной площадкой проведения станет Музей Победы на Поклонной горе, также показы пройдут в региональных музеях, учреждениях культуры, школах и всероссийских детских центрах.
К участию в конкурсной программе могут быть заявлены фильмы как из регионов России, так и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Заявки принимаются в следующих категориях: игровые полнометражные ленты, документальные, анимационные и короткометражные фильмы, а также специальные репортажи. Все заявленные работы должны соответствовать регламенту фестиваля.
Картины-победители получат широкий прокат во многих регионах страны и за рубежом. Подробнее на странице фестиваля.
Фестиваль правильного кино проводится Музеем Победы с 2022 года. В 2024 году решением министра культуры РФ фестивалю присвоен международный статус.