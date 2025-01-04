Культура

Псковичам предлагают подать заявки на V Международный фестиваль правильного кино

Музей Победы приглашает жителей Псковской области к участию в V Международном фестивале правильного кино. Оставить заявку на участие представители киноиндустрии могут до 31 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото: Музей Победы

Кинофорум, традиционно приуроченный к празднованию 9 Мая, пройдет с 30 апреля по 10 мая в Москве и регионах. Основной площадкой проведения станет Музей Победы на Поклонной горе, также показы пройдут в региональных музеях, учреждениях культуры, школах и всероссийских детских центрах.

«В год 80-летия Победы фестиваль станет ярким событием, которые привлечет внимание ценителей хорошего кино. Цель кинофорума - продвижение традиционных ценностей, идей гуманизма и милосердия, сохранение преемственности поколений, привлечение аудитории к семейным фильмам, популяризация отечественного кинематографа», - отметили в Музее Победы.

К участию в конкурсной программе могут быть заявлены фильмы как из регионов России, так и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Заявки принимаются в следующих категориях: игровые полнометражные ленты, документальные, анимационные и короткометражные фильмы, а также специальные репортажи. Все заявленные работы должны соответствовать регламенту фестиваля.

Картины-победители получат широкий прокат во многих регионах страны и за рубежом. Подробнее на странице фестиваля.

Фестиваль правильного кино проводится Музеем Победы с 2022 года. В 2024 году решением министра культуры РФ фестивалю присвоен международный статус.