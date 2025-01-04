Культура

Дегустация традиционной рождественской каши пройдет в Пскове 7 января

На рождественских гуляниях «Рождество начинается здесь» в Пскове можно будет попробовать сочиво, сообщили в театрально-концертной дирекции.

Дегустация каши начинается в 17:00 в парке строителей. Угощение подаётся с горячим чаем.

«Вкусная и насыщенная каша, приготовленная из пшеницы или других злаков, — неотъемлемая часть Рождества на Псковщине. В старину её готовили накануне Рождества, чтобы выйти из поста. Особый вкус ей придавали мёд, орехи, мак, сухофрукты или сушёные ягоды. Часто сочиво подавали в тыкве», - рассказали в театрально-концертной дирекции.