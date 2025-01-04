Культура

Музейное караоке проведут во Дворе Постникова в Пскове

Во Дворе Постникова 6 января в рамках празднования Старого Нового года состоится дружеский вечер. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Посетители смогут ознакомиться с выставкой «Сокровища с антресолей», где будут представлены предметы, связанные с новогодними традициями украшения ёлки в советский период.

Экскурсия по выставке японской гравюры эпохи Эдо расскажет о традициях японского искусства и истории, связанной с русским дипломатом и испанской девушкой.

Кроме того, для гостей будет организовано музейное караоке с популярными песнями из советских фильмов, что создаст атмосферу праздника и приятного общения.

Мероприятие состоится 12 января в 16:00 по адресу: улица Олега Кошевого, дом 2.

Телефоны для записи: +7 (8112) 29-22-59, +7 (8112) 29-22-60.