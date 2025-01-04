Культура

Квест «31» по выставке из «Михайловского» прошли гости «Дома Языковых» в Ульяновске

Квест «Тридцать один» по выставке из собрания Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» провели сегодня, 11 января, в Ульяновске, в Литературном музее «Дом Языковых».

Фото: Литературный музей «Дом Языковых»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», литературная игра была организована в «Доме Языковых» в рамках акции «Музейный семейный выходной». Провели её в зале, где развёрнута экспозиция «Портреты писателей» — 31 работа замечательного современного художника-графика и скульптора Николая Предеина. Это рисованные в любимой манере художника — беглыми и широкими штрихами, точками, пятнами, etc. — портреты Гоголя и Пушкина, особенно любимых Предеиным, а ещё Шекспира, Льва и Алексея Толстого, Милна, Достоевского, Экзюпери, Волошина, Набокова, многих других прозаиков, поэтов и драматургов, представителей восьми веков мировой литературы. Выставку «Портреты писателей. Графика Николая Предеина» открыли в Ульяновске прошлой осенью, в рамках межрегионального фестиваля «Еду в Симбирск… А.С. Пушкин», посвящённого 225-летию со дня рождения поэта.

В коллаже использованы портреты Александра Пушкина, Фёдора Достоевского и Ганса Христиана Андерсена работы Николая Предеина из фондов музея-заповедника «Михайловское».

Участниками первого квеста стали и взрослые, и молодёжь — школьники старших классов и студенты. Игроки получили маршрутный лист с вопросами и заданиями. Ответы и решения на них были нужны, чтобы найти итоговую цитату — конечно из Пушкина! Кроме того, всё это помогло участникам квеста вспомнить писателей и поэтов по фрагментам их сочинений, иллюстрациям к ним, портретам, фактам из жизни, даже описанию внешности и характера: 31 потрет на выставке и 31 вопрос. По окончании игры участники единодушно хвалили интересную задумку ульяновских музейщиков.

Фото: Литературный музей «Дом Языковых».

Напомним, что с «Домом Языковых» — филиалом Ульяновского областного краеведческого музея имени И.А. Гончарова — Государственный Пушкинский Заповедник сотрудничает давно и очень плодотворно. Достаточно сказать, что здесь уже более шести лет, с октября 2018 года, активно работает виртуальное представительство «Михайловского», на базе которого проводят лекции и выставки, подготовленные специалистами из Святогорья, ведут серьёзную межмузейную работу по обмену опытом, реализуют выставочные проекты.