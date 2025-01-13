Культура

День открытых дверей пройдет в Музее-квартире Юрия Спегальского 17 января

День открытых дверей пройдет в Музее-квартире Юрия Спегальского в Пскове 17 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«17 января – день памяти Юрия Спегальского – исследователя средневекового зодчества, архитектора-реставратора, создателя Псковских реставрационных мастерских, художника, мастера декоративно-прикладного искусства, много потрудившегося во славу своего родного города. Имя Юрия Павловича очень тесно связано с возрождением древней псковской архитектуры», - рассказали в музее.

В этот день в Музее-квартире Юрия Спегальского пройдет день открытых дверей. В музее-квартире сейчас находится выставка «Герой ненашего времени». Посетители музея смогут увидеть оттиски статей, фотографии и документы разных лет жизни ученого; рисунки и чертежи, выполненные архитектором; рабочие инструменты реставратора; вещи, изготовленные руками выдающегося псковича.

Адрес: Октябрьский проспект, 14, квартира 74. Телефоны для справок: +78112663311 или +78112728695.

Юрий Спегальский сделал более 400 обмерных чертежей к проектам реставрации и реконструкции памятников архитектуры Пскова. Подготовил детальные проекты реставрации древнего Троицкого собора, церквей Николы со Усохи, Богоявления с Запсковья, Иоакима и Анны, Козьмы и Дамиана с Гремячей Горы, Василия на Горке, колокольни церкви Михаила Архангела, Мирожского монастыря.

«Юрий Павлович был привязан к Пскову, город стал его судьбой, снился ему ночами, не отпускал и днем. Он снова возвращается сюда, за 150 дней до смерти. При переезде он перевез в Псков сделанную своими руками мебель, библиотеку, архив, дорогие сердцу предметы быта. В 1968 году управление культуры Псковского облисполкома предлагает Юрию Павловичу возглавить Псковские проектно-реставрационные мастерские», - рассказали в музее.

Умер Спегальский в Пскове 17 января 1969 года. Похоронен на Мироносицком кладбище.