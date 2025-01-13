Культура

Премьера спектакля «Сказки бабушки Печки» пройдет в Псковском музее-заповеднике

В эту субботу, 18 января, в Псковском музее-заповеднике состоится премьера спектакля «Сказки бабушки Печки» от молодежного театра «Гротеск». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Как сообщили в музее, вчера во Дворе Постникова состоялась первая репетиция спектакля, поскольку в Псковском музее-заповеднике стартовал театральный сезон.

Гостей представления ждут невероятные приключения трех школьных подруг, из-за обыкновенной шалости оказавшихся в другом измерении, а точнее в сказке, да еще и не в одной. И героям вместе, а порой совсем в одиночку предстоит пройти сложные повороты в сплетении русских традиционных сказок, чтобы вернуться обратно.

Мероприятие состоится 18 января в 16:00 во Дворе Постникова, адрес: улица Олега Кошевого, дом 2.

Телефон для записи: +7 (8112) 29-22-59.