Культура

Бесплатные экскурсии организуют в Пскове для семей участников СВО

Акция «Музейная неделя» для участников специальной военной операции и членов их семей пройдет с 18 по 24 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«В Псковском музее-заповеднике с 18 по 24 января проводится акция Министерства культуры России "Музейная неделя", в ходе которой участники СВО и члены их семей (супруги, дети) могут участвовать во всех сборных экскурсиях и программах псковского музея на безвозмездной основе при предъявлении соответствующих документов», - сообщили в музее.

С расписанием всех экскурсий и программ можно ознакомиться на сайте. Телефон для справок: +78112663311.