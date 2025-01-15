Культура

Порядка 100 детских работ представлено на выставке «Мой город» в Великих Луках

В зале «Мир искусств» Великолукской городской думы открылась для посещения новая экспозиция, включающая работы участников международного конкурса «Мой город». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в думе.

Фото здесь и далее: Великолукская городская дума

На конкурс поступило свыше 250 заявок со всей страны, включая работы с Дальнего Востока. Из них жюри отобрало около 100 лучших детских произведений искусства, выполненных в разных техниках. Работы представлены в трех номинациях.

Депутат Великолукской городской Думы Константин Максимов поприветствовал молодых художников на церемонии награждения. Он отметил значимость открытия выставки именно в День освобождения Великих Лук от немецко-фашистских захватчиков.

«В истории Великой Отечественной войны наш город сыграл огромную роль. Великие Луки навсегда вписаны в её героическую летопись. В ходе боевых действий город был разрушен до почти основания, но опять же, в очередной раз, как птица Феникс, трудом тысяч великолучан, он возродился. И сегодня – это современный город, крупный центр Северо-Запада Российской Федерации. И очень здорово, что вы все, участвуя в этой выставке, видите красоту Великих Лук», - сказал Константин Максимов.

Великолучане смогут посетить выставку и насладить экспозицией до 1 февраля.