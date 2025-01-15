Культура

О судьбе путешественника Николая Резанова расскажут псковичам во Дворе Постникова

Псковский музей-заповедник 25 января приглашает детей и родителей на первое занятие культурно-образовательной программы «Куда ведут старинные ступени». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото: Псковский музей-заповедник

Мероприятие пройдёт во Дворе Постникова и будет посвящено богатой купеческой усадьбе конца XVII века, принадлежавшей купцам Постниковым.

На мероприятии участники познакомятся с судьбой Николая Резанова — путешественника, предпринимателя и дипломата, который работал в этом доме. Через его дипломатическую миссию в Японию они соприкоснутся с искусством загадочной страны XVIII века.

В конце программы участников ждёт творческое задание.

Программа пройдет 25 января (сб) в 12:00 и 14:00, Двор Постникова, улица Олега Кошевого, дом 2.

Телефоны для записи: +78112292260, +79113580816.