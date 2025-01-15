Культура

Артистка из Псковской области выступила на большом концерте в Музее Победы

18 января в Музее Победы на Поклонной горе в Москве состоялся гала-концерта Всероссийского фестиваля отечественной песни «Веселый ветер». Участницей творческого мероприятия стала Анастасия Тихомирова из Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Музея Победы.

Юная солистка исполнила песню «Огромное небо». Концерт прошел в рамках Всероссийского патриотического конкурса детского и юношеского творчества «Журавли Победы».

Всего в гала-концерте примут участие более 150 талантливых исполнителей в возрасте от 5 до 20 лет, отобранных профессиональным жюри. Для посетителей Музея Победы прозвучали известные отечественные композиции советского периода, патриотические песни и народные песни в современной обработке.