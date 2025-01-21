Культура

Книгу об истории деревни Синяя Никола презентуют в псковской библиотеке

Центральная городская библиотека 24 января в 17:00 приглашает на презентацию историко-художественного издания «История Синей Николы». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Фото здесь и далее: Центральная городская библиотека

Книга посвящена истории деревни Синяя Никола, расположенной в Красногородском районе Псковской области. Первое упоминание о Синеникольском погосте относится к 1585 году.

Издание представляет собой сборник материалов, фотодокументов и воспоминаний жителей деревни. В книге рассказывается об истории храма святого Николая Чудотворца, о семье писателя Татьяны Дубровской, которая помогла возродить духовную жизнь в деревне и восстановить храм.

Название деревни дали речка Синяя и храм святого Николая Чудотворца, построенный на ее высоком берегу. Первое упоминание о Синеникольском погосте в Писцовой книге Псковской земли относится к 1585 году.

Вся новейшая история Синей Николы связана с семьёй писателя Татьяны Дубровской. Благодаря ей духовная жизнь в селе возродилась, а храм был восстановлен. Татьяна Дубровская предоставит уникальные материалы из семейного архива, которые включают рассказы о её прадеде, возившем по ямщицкому тракту сына великого поэта Александра Пушкина, а также воспоминания о поэте Никандре Алексееве, который родился в деревне Синяя Никола, издавался в Париже, вернулся, основал газету «Псковский пахарь», редактировал «Псковский набат» и приходился троюродным братом её отцу Василию Васильевичу Васильеву («Василий в кубе» — так называется одна из глав этой книги). В материалах также содержатся истории из дневника Василия Васильева о крестьянском быте, труде, размышления о месте человека в условиях нового времени, коллективизации, а также стихи.

«Мало гордиться своей малой родиной, необходимо ещё знать её прошлое и чтить память своих предков. И книга об истории своей родной деревни, оставленная потомкам в виде исторического наследства, представляется одним из наиболее оптимальных вариантов», - полагают участвующие в этом издании красногородские краеведы, школьники, жители деревни Синяя Никола, чьи материалы и фотодокументы из семейных архивов легли в основу этой книги.