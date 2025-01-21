Культура

Изборский музей представит обширную программу в День российского студенчества

Изборский музей-заповедник подготовил обширную познавательную программу, приуроченную к празднованию Дня российского студенчества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: Изборский музей-заповедник

В полдень всех желающих приглашают на экскурсию по выставке «Изборск — открытый город», которая посвящена 100-летию выдающегося учёного-слависта, доктора исторических наук, профессора, академика Валентина Седова.

«На выставке есть возможность поймать дополнительную мотивацию, чтобы "вывозить" тяготы учёбы, убедившись, что "не Боги горшки обжигают", и сам великий Седов когда-то был студентом. В экспозиции представлены студенческий билет Седова и его же пропуск в общежитие МГУ», - отметили в музее.

Помимо этого, у посетителей будет возможность попробовать свои силы в древнерусской настольной игре «Мельница».

В 13:00 всех желающих приглашают на фольклорную программу, которая будет проходить в аутентичных интерьерах усадьбы купца Шведова. В 15:00 гостям представится возможность прогуляться по зимнему Изборску в рамках сборной экскурсии по Изборской крепости.

В музейной мастерской в этот день состоится мастер-класс «Бойкая Изборская набойка», на котором участники смогут изготовить чехол для смартфона.

«Как призывает первая строчка старинного студенческого гимна Gaudeamus igitur – "Итак, будем веселиться!". Словом, чиллим вместе в Изборске!» - пригласили студентов в музей.

Подробности можно узнать по телефону: 8 (8112) 33-16-17.